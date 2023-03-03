Уже в канун весенних праздников появились сведения о подорожании мяса в регионах страны. Килограмм продукта повысился с 12-13 до 14-15 манатов: одни продавцы объясняют это тем, что владельцы ферм реализуют скот в живом весе по завышенным ценам, а другие связывают подорожание с ростом цен на корма для животных.

Среди аргументов и сокращение импорта скота с основных рынков ввоза, и общий инфляционный фон, подстегивающий цены на продукцию местного и заморского животноводства. Официальных разъяснений по этому поводу нет, но сложно не вспомнить, что прежний ценовой взлет тоже пришелся на Новруз, а после цены медленно поднимались на протяжении всего года. Сейчас наши медиа буквально возвестили новую волну повышения. Снова в праздник весны стоимость мясного ассортимента местных прилавков вышла на старт нового подорожания.

Ведь если цены на мясо и скот в регионах сравнялись со столицей, на очереди повышение в городской розничной сети. Кстати сказать, первые признаки подорожания столичные жители уже ощутили. Ассортимент баранины на прилавках заметно оскудел, а ценники местами выросли на пока на манат. Прежнего выбора телятины в магазинах тоже нет. По словам покупателей, ценники на ней как будто прежние, однако качество мяса заметно ухудшилось.

«Обычно ходила за мясом в магазин у метростанции «Гара Гараев» — там и выбор хороший, и стоимость стандартная, — рассказывает покупательница. – Но последний мой туда поход не назовешь удачным. Стоимость баранины выросла, а на телятине цены хоть и прежние, качество ее уже совсем другое. Взяла только два килограмма мяса, хотя хотела прикупить побольше, чтобы и на праздник хватило для всей семьи, и до наступления Новруза еду готовить».

Но стоимость мяса зависит у нас от качества, так что палитра цен на местном рынке довольно широкая. «До подорожания покупал мясо на рынке за 12 манатов, а сейчас отдаю за килограмм говядины уже 14 – 15 манатов, — сообщил мужчина. – В магазине оно подорожало до 17-ти. Честно говоря, меня это даже не удивляет, ведь повышается не только мясо, но и все остальные продукты»

Продавцы на загородных рынках говорят, что на цены влияет и повышение спроса. Там стоимость телятины поднялась с 12 до 14 манатов 50 гяпиков, а баранины — с 15-ти до 18-ти манатов. Торговцы жалуются на дефицит скота в регионах и обещают безрадостные перспективы:

«Если так продолжится дальше, ниже 20 манатов за килограмм мясо уже не купите, — делится лавочник. – Раньше привозил из районов в три раза больше мясных животных, а сейчас предложение сократилось, цены повысились, поэтому вынужден продавать дороже».

По словам экономиста Эльданиза Амирова, причина ценового роста связана с подорожанием кормов и сокращением пастбищ для выпаса скота, поэтому цены будут расти дальше. До завершения года стоимость продукта может вырасти до 20 манатов за килограмм, а во избежание этого нужно увеличивать урожаи кормовых культур и поголовье сельхозживотных. Но дело не только в уменьшении пастбищ, уверен его коллега Рауф Гараев.

«Повышение может быть вызвано сезонными факторами, — комментирует он. – Кроме этого, предпраздничное подорожание для нас уже традиция. Но цены после Новруза не опускаются, потому что растет себестоимость мяса. Сказывается ограниченная кормовая база и сокращающееся поголовье скота. Свою лепту в эти процессы вносят монополии, поскольку именно крупные фермеры играют ценами и влияют на рынок. В довершение всего прочего, нельзя не рассматривать и общую инфляцию. Если все вокруг дорожает, мясник тоже вынужден повышать цену, чтобы компенсировать свои расходы».

Бытует мнение, что фермеры не могут продавать свой скот на рынке. Как сообщил местным СМИ председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по аграрной политике Таир Рзаев, определенные лица приобретают у них животных и перепродают в городах по более высоким ценам. «У сельского жителя нет денег, чтобы привезти свой скот в Баку. В регионах мясо не такое дорогое, как в столице. Есть определенные люди, которые скупают скот на рынках Бейлагана и Агджабеди по заниженной цене и перепродают на столичных рынках втридорога», — сказал депутат.