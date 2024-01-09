Когда политические аналитики продолжали интенсивно анализировать возможные перемены в ходе украинской войны в новом году, Россия начала широкомасштабные ракетные удары по крупным и густонаселенным украинским городам.

В результате погибли ни в чем неповинные гражданские люди, ведь разрушались не только промышленные объекты, но и жилые дома. В принципе, после известного события с российским кораблем в Черном море, было понятно, что Россия не оставит это без ответа – начнет ракетные обстрелы украинских городов. Но новое наступление русских на украинском фронте имеет и другие причины.

Одной из этих причин является то, что в России также приближаются президентские выборы. Конечно, они не будут такими напряженными, как в США, по большой вероятности, существующая политическая конфигурация в России не изменится, президент Путин будет вновь избран. Но все-таки речь идет о выборах: хочешь-не хочешь, тут будет критика, будут оппозиционные лозунги, несмотря на то, что главный оппонент Владимира Путина Алексей Навальный находится за решеткой, а консервативный политический лагерь – коммунисты и националисты в целом довольны политикой нынешнего президента.

Но завершается второй год войны с Украиной, пока же об окончательной победе России речи нет. Российские войска контролируют 17-20 процентов территории Украины, но все же это не вся Украина. Понятно, что затягивание войны не приносит дивидендов Владимиру Путину. Это в первую очередь, показывает себя в демографических проблемах. На днях российский президент дал специальный указ: отныне иностранцам, которые воюют на войне или собираются воевать в ней будет предоставлено российское гражданство. А это значит, что у России имеются проблемы в живой силе – подавляющее большинство людей не хочет участвовать в этой войне. Таким образом, чем больше затягивается война, тем больше она чувствуется в жизни российского общества; в стране наблюдается большой отток населения, в первую очередь, молодежи.

И экономика страны больше подвергается негативному влиянию войны. Конечно, правительство страны стремится различными способами компенсировать влияние санкций, но со временем это становится труднее – в настоящее время заморожены российские активы в размере 300 миллиардов долларов. Плюс, Украина, особенно ее президент требует, чтобы эти средства были направлены на помощь украинским вооруженным силам…

Конечно, людей, наших читателей, больше интересуют конкретные прогнозы. Но дать какие-то прогнозы дело вовсе не простое, потому что вопросов больше, чем ответов. Все будет зависеть от итогов нынешних американских президентских выборов. Но эти выборы завершатся в конце года. Это значит, что война продолжится, как минимум, еще один год. В настоящее время команда Байдена старается продолжать оказывать военную помощь украинцам. Плюс, в последние дни наступление украинских войск заметно усилилось, особенно, в крымском направлении. Но все же нам кажется, что без активного и прямого вмешательства НАТО и США проблема с мертвой точки не сдвинется.

Конечно, украинский президент Володимир Зеленский продолжает заявлять, что они в самое ближайшее время дадут достойный отпор российским войскам, но подавляющее большинство политических аналитиков относятся к подобным заявлениям украинского лидера весьма скептически, потому что, по крайней мере у США, появилась еще одна серьезная проблема — Ближний Восток.

Поэтому текущий 2024-й год в политическом или геополитическом планах обещает быть весьма решающим, даже в каком-то смысле, кануном существенных политических и военных перемен. Но тут возникает весьма резонный вопрос: кануном чего? Мира или крупной региональной войны?..