На 76-м Каннском кинофестивале объявили победителей в номинациях лучшая мужская и женская роль. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фестиваля.

Премии за лучшую мужскую роль удостоен японский актер Кодзи Якусе за работу в фильме «Идеальные дни» немецкого кинорежиссера Вима Вендерса. Актер сыграл роль уборщика туалетов из Токио. Премию за лучшую женскую роль получила Мерве Диздар из Турции за роль в фильме «О сухих травах» турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана.

В этом году за «Золотую пальмовую ветвь» боролся 21 фильм. Жюри возглавил шведский режиссер Рубен Эстлунд.