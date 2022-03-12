Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур подвергся нападению во время субботней поездки в коммуну Муассак на юго-западе Франции. Как сообщает газета La Depeche, ему в голову бросили яйцо.

Инцидент произошел возле здания мэрии коммуны Муассак на юго-западе Франции, когда политик выходил из автомобиля. По информации издания, яйцо бросил отец ребенка-инвалида, который, очевидно, пытался высказать Земмуру претензии по поводу его политического курса, однако точной информации о его мотивах пока нет. Издание лишь приводит заявление кандидата, который в ответ на эти действия заявил: «Мы видим, с какой стороны идет насилие».

Полиция сразу же задержала нападавшего. Корреспондент телеканала BFM Мари Жентрик опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видно растекшееся по голове политика яйцо.

Это уже не первое нападение на Земмура с начала его предвыборной кампании. Во время его первой большой манифестации после выдвижения в качестве кандидата в начале декабря прошлого года на него из толпы участников мероприятия выпрыгнул молодой человек и попытался повалить на землю. В ходе этого эпизода Земмур получил травму запястья и взял медотвод на девять дней. Полиция задержана нападавшего, который был известен правоохранительным органам в связи с различными правонарушениями.