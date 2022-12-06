Во встроенном приложении «Рулетка» на iPhone обнаружили функцию измерения роста человека. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Нововведение позволяет мгновенно измерить рост человека от пола до макушки. При этом от пользователя требуется лишь открыть приложение и навести камеру на человека. Отмечается, что функция работает только на iPhone 12 Pro и более новых Pro-моделях с датчиком LiDAR.

После измерения роста пользователь может сохранить фотографию вместе с полученными данными в галерею, нажав кнопку затвора.

Также отмечается, что в некоторых случаях в качестве меры измерения могут указываться футы и дюймы, чтобы сменить эти показатели на метры и сантиметры, следует открыть «Настройки» — «Рулетка» и выставить нужную величину в меню «Единицы измерения». (gazeta.ru)