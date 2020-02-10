В Камбодже выздоровел единственный заразившийся коронавирусом

Шестидесятилетний гражданин КНР Цзя Цзяньхуа, у которого две недели назад медики диагностировали заражение новым коронавирусом, скоро выйдет из больничного изолятора. По словам представителя минздрава, он полностью выздоровел после двухнедельного карантина в больнице. Вместе с ним были и его родственники, которых держали в карантине в качестве меры предосторожности, их также выпишут в понедельник. Наличие коронавируса у них не подтвердилось, равно как и у тех, кто летел вместе с зараженным в одном самолете из китайского города Ухань в камбоджийский Сиануквиль.