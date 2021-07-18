«Была констатирована смерть двух человек, предположительно, взрослых мужчин. Еще четверо пострадавших с ранениями, не представляющими угрозы для жизни, получили медицинскую помощь в местных больницах», — говорится в заявлении, размещенном на странице полиции в Facebook.