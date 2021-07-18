Два человека погибли и еще четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сакраменто, сообщает местный департамент полиции.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу в 23.45 по местному времени. На месте происшествия было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.
«Была констатирована смерть двух человек, предположительно, взрослых мужчин. Еще четверо пострадавших с ранениями, не представляющими угрозы для жизни, получили медицинскую помощь в местных больницах», — говорится в заявлении, размещенном на странице полиции в Facebook.