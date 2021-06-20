Израиль продолжит проводить политику, направленную на предотвращение получения Ираном ядерного оружия. С таким заявлением выступил в воскресенье на первом еженедельном заседании нового правительства премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

«Иранский режим не должен получить оружие массового уничтожения, это четкая, неизменная и последовательная позиция Государства Израиль», — распространила высказывания премьера его канцелярия. «В Иране в эти выходные дни был избран новый президент Эбрахим Раиси, который несет личную ответственность за убийство многих тысяч граждан Ирана», — продолжил Беннет. «Выбор Раиси — это сигнал для мировых держав о необходимости проснуться перед возвращением к ядерной сделке и понять, с кем они ведут дела», — добавил он. (ТАСС)