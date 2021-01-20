В Израиле выявили рекордное число больных COVID-19

За последние 24 часа в Израиле коронавирус выявлен у 10 021 человека.
Об этом агентство «Анадолу» сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
На сегодняшний день это самый высокий показатель за весь период пандемии COVID-19.
Общее количество зараженных коронавирусом в Израиле, население которого составляет 9,3 миллиона человек, достигло 562 619.
Число жертв COVID-19 увеличилось до 4 060, при этом за последние сутки скончалось 44 человека.
Из общего количества 1 114 больных, в том числе 10 беременных женщин, находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что в стране 2 185 113 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 420 015 были привиты повторно.