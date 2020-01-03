В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии после убийства главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

«Министр обороны Израиля призывает к экстренной встрече руководителей служб безопасности и армии для оценки ситуации после убийства Сулеймани», — сообщил телеканал в Тwitter.

По данным телеканала, армия Израиля переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа.

Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.(РИА Новости)

| 2020-01-03T11:14:05+00:00 3 января 2020, 12:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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