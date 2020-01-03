В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии после убийства главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

«Министр обороны Израиля призывает к экстренной встрече руководителей служб безопасности и армии для оценки ситуации после убийства Сулеймани», — сообщил телеканал в Тwitter.

По данным телеканала, армия Израиля переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа.

Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.(РИА Новости)