В Израиле состоялся концерт в память о шехидах Карабахской войны

Азербайджанский культурный центр международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» представил музыкальный праздничный релиз, участники которого посвящают свой талант и свое искусство памяти тех, кто отдал свои жизни ради освобождения Родины во время Второй Карабахской войны, в результате которой Азербайджан освободил захваченные армянскими оккупантами земли и восстановил свою территориальную целостность, сообщает #.

Каждый участник этой необычной акции обращается к семьям шахидов со словами поддержки и благодарности и склоняет голову перед памятью мужественных сынов Азербайджана, среди которых были представители разных национальностей. Авторы и участники релиза также обращаются с пожеланием скорейшего выздоровления к тем, кто был ранен на полях сражений в Отечественной войне.

Открывая музыкально-поэтическое представление, директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман сказала, что в Новруз принято вспоминать тех, кто не вернулся с поля боя, и, конечно, помнить о них всегда – и в праздники, и в будни.

Участниками данной благородной миссии стали: народная артистка, лауреат Государственной премии Азербайджана Дина Тумаркина (Израиль, Тель-Авив–Яффо), исполнившая стихи великого азербайджанского поэта Самеда Вургуна, народная артистка Аян Мир-Касимова (Баку), прочитавшая стихи члена Союза писателей Израиля и почетного члена Союза писателей Азербайджана Михаила Сальмана (Израиль, Афула), которые поэт посвятил азербайджанским солдатам и Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, израильская оперная певица Камелия Йоффе (Тель-Авив–Яффо), оперная певица Мириям Гаджиева, проходящая стажировку в Вене; исполнитель азербайджанских песен и мелодий на кяманче Салман Рабаев (Кирьят-Ям); скрипачка Ольга Яблонко (Хадера), певец Александр Авдалимов (Хадера); певица Сарит Йосеф (Кирьят-Бялик), певец Фарид Алони (Бат-Ям); скрипачка Зарифа Алхазова (Тель-Авив), певец и композитор Михаил Бендиков (Иерусалим), исполнители азербайджанских и горско-еврейских песен Лиора Сафанова (Нетания) и Мануэль Исаков (Нетания), представитель общины эфиопских евреев, исполняющий песни азербайджанских композиторов, Уриэль Эльса и его педагог Бэлла Кармель (Израиль, Кирьят-Гат), певец и композитор Рами Нешер (Израиль, Хайфа), кларнетист Вугар Султанов (Тель-Авив–Яффо), этно-группа «Гызыл Гюль» (Тель-Авив–Яффо), в состав которой входят Теона Натанелов (скрипка и вокал), Боаз Регев (тар) и Мирон Гелбард (перкуссия, даф).

Посмотреть концерт онлайн можно по данной ссылке:

www.youtube.com/watch?v=Zivgo_Ho11U