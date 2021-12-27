Медицинский центр имени Хаима Шибы в Израиле начал клинические испытания четвертой дозы вакцины BioNTech/Pfizer от коронавируса. Эксперты изучат, как влияет еще одна бустерная прививка на количество антител, а также каков ее потенциал в предотвращении заражений вирусом SARS-CoV-2, объяснило руководство отдела инфекционных заболеваний в понедельник, 27 декабря.

В исследованиях добровольно участвуют 150 сотрудников центра, у которых с момента введения третьей дозы прошло не менее четырех месяцев, а также появились признаки сокращения числа антител. Наблюдать за участниками испытаний врачи будут на протяжении шести месяцев. В числе прочего специалисты проверят возможные побочные эффекты еще одного бустерного укола. (DW)