В Израиле начались досрочные выборы в парламент

Гражданам Израиля, вернувшимся из этих стран, а также имевшим контакты с заболевшими, предписан строгий 14-дневный карантин, предполагающий отказ от посещения общественных мест. Таким образом в день голосования карантин обязаны соблюдать более 5,5 тысячи израильтян. Для того, чтобы они могли реализовать своё избирательное право, для них сегодня организованы 16 специальных палаток для голосования, расположенных в отдалении от мест скопления людей и рассредоточенных по всей стране, где голосующие будут отделены от членов избирательных комиссий прозрачной перегородкой. Избирателям будут выдавать специальный защитный комплект, включающий маску, перчатки, одноразовую ручку. После голосования эти предметы будут уничтожены. Прибывать на процедуру голосования избирателям, находящимся на карантине, разрешено только на личном транспорте.