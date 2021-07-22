В среду министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по пандемии коронавирус, передает Newsru.co.il.

Согласно официальным данным, с полуночи 21 июля было выявлено 953 новых случая заражения. При этом в настоящий момент число активных больных составляет 9134 человека.

С начала эпидемии умерли 6454 заболевших COVID-19. В течение дня умерли два человека.

За последние сутки проведены 80207 тестов. В 1,77% случаев выявлялся коронавирус.

144 заболевших походят лечение в больницах, 35 в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 68 пациентов, это на девять больше, чем 20 июля, оценивается врачами как тяжелое, 18 из них в критическом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.