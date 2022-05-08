В Измаиле на Одесчине к памятнику русского полководца Александра Суворова люди принесли бытовую технику с надписью «Русский военный, бери и уходи».
Об этом сообщает Общественное.
«Это был перфоманс, где мы выразили свою позицию относительно памятников, которые связаны с палачами украинского народа. Хотим, чтобы этот памятник убрали», – рассказала одна из участниц перформанса.
В частности, под постамент положили стиральную машинку, бойлер и телевизор. На технике нарисовали буквы Z и пометили ее красной краской.