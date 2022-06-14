Информация, распространяемая в социальных сетях и в ряде СМИ в связи со строительными работами, проводимыми вокруг памятника освобожденной женщине в Баку, вызывает удивление и сожаление.

Об этом АПА сказали в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

В сообщении говорится, что Азербайджан светское государство, и речи о сносе этого историко-культурного памятника, охраняемого государством, идти не может, это не вмещается ни в какие рамки.

«В настоящее время на территории заменяются сломанные и поврежденные гранитные и мраморные плиты, территория благоустраивается. По завершению работ по благоустройству территория будет озеленена, разбиты клумбы, территория станет еще краше», — говорится в информации ИВ Баку.