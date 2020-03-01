В ИВ Баку объяснили причину переноса памятника Хатаи

В последнее время участились обращения в Исполнительную Власть города Баку с выражением негодования по поводу размещения памятника Шаху Исмаилу Хатаи. Основатель государства Сефевидов Шах Исмаил Хатаи остался в истории как выдающийся государственный деятель, поэт, философ, память которого чтут потомки.

Как передали Report из пресс-службы Исполнительной власти города Баку, большие нарекания вызывало отсутствие возможности подходов к памятнику, использование его в мероприятиях исторического значения, так как он располагался между двумя магистральными дорогами интенсивного движения. Поэтому с целью придания более многогранной жизни памятнику и памяти выдающегося деятеля Шаху Исмаилу Хатаи был подготовлен специальный сквер с соответствующей территорией, подходами, с подъездами, который мог быть использован для установки памятника. Перед памятником установлена специальная клумба, в которой рассажены живые цветы, обслуживание которых будет проходит круглый год, что также является знаком почтения. Вокруг памятника созданы специальные зоны отдыха, где посетители могут отдохнуть. Это уже совсем другой стандарт представления исторической личности.

Кроме того, решается вопрос разгрузки транспортной инфраструктуры. Как известно ул. Юсифа Сафарова, на которой установлен памятник, большую часть времени сильно загружена транспортом. Прилегающие дороги находятся в аналогичном состоянии. После переноса памятника данная территория будет подвержена дорожно-транспортным изменениям, перпендикулярно проходящие улицы будут соединены. А именно ул. Низами будет соединена с ул. Сабита Оруджева, а ул. Мехти Мехдизаде соединится с ул. 28 Мая. Это уменьшит транспортную нагрузку и, в свою очередь, разгрузит территорию прилегающих улиц, так как создаются альтернативные схемы.