В Италии заморозили имущество российского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом 5 марта сообщило итальянскоге агентство ANSA.

Среди замороженного имущества пропагандиста – недвижимость в провинции Комо стоимостью около €8 млн.

Издание Cotierre Milano пишет, что в Италии заморожены принадлежащие Соловьеву вилла стоимостью €6,5 млн в Пьянелло-дель-Ларио и другие объекты недвижимости в Менаджио и Грианте, а также два автомобиля.

В санкционный список ЕС Соловьев, а также пропагандистка Маргарита Симоньян, были включены 23 февраля. ЕС запретил им въезд на свою территорию, а также заморозил их активы.

Всего, по данным агентства ANSA, итальянская финансовая полиция заморозила из-за санкций Евросоюза против России, которые были введены в связи с военным вторжением РФ в Украину, две яхты и различную недвижимость и имущество ряда россиян общей стоимостью €143 млн. /gordonua.com/