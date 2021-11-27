Первый случай заражения вариантом коронавируса «омикрон» выявлен итальянскими медиками, сообщает Высший институт здравоохранения Италии.

Его нашли у зараженного, прибывшего из Мозамбика.

Отмечается, что самочувствие жителя Кампании и людей из его контактного круга хорошее.

Ранее ВОЗ классифицировал новый вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство. Также в организации выдвинули версию происхождения«омикрона».

Штамм B.1.1.529 был ранее обнаружен в Ботсване, ЮАР, Гонконге, Бельгии, Германии и Чехии. В РФ его пока не выяснили.

Добавим, британские ученые предупредили , что новый вариант может быть более устойчив к вакцинам, чем предыдущие (https://aif.ru).