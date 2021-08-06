Ковид-сертификат («грин-пасс») необходимо предъявлять в Италии при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях. Это требование начинает действовать в пятницу на всей территории страны, согласно принятому ранее решению правительства.

Такое решение вызвало достаточно бурную полемику, однако привело к немедленному желаемому эффекту: количество записавшихся на вакцинацию от коронавируса (необязательная в Италии) значительно увеличилось, особенно среди молодежи. Ковид-сертификат требуется предъявлять людям с возрасте от 12 лет. Помимо справки о получении хотя бы одной дозы вакцины (только одобренных в ЕС препаратов), основанием для получения ковид-сертификатов, которые выдаются в электронном и печатном формате через систему Минздрава республики, служит медсправка о перенесенном ковиде (сроком действия до 6 месяцев) и отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в течение последних 48 часов, в том числе по экспресс-технологии.

Несмотря на то, что эта мера правительства, направленная на сдерживание пандемии, вызвала неоднозначную реакцию, почти половина жителей Италии (47%) получили «грин-пасс», согласно данным ассоциации предпринимателей Confesercenti. Еще 20% намерены получить документ на основании сертификата о прививке. Чуть более 21% выступают против такого скрытого принуждения к вакцинации.

После объявления о расширении применения «грин-пасса» по образцу европейского ковид-сертификата, который ранее использовался только для передвижения по ЕС, в разных итальянских городах прошли акции протеста, в которых приняли участие антипрививочники и представители экстремистски настроенных групп. Однако эти протесты не носили массовый и агрессивный характер, как в некоторых других странах, где прибегли к схожим мерам.