В Италии, Турции, России мобильные операторы реально помогают. А у нас?

С начала карантина из-за коронавируса в Европе сотовые операторы заметили рост количества звонков по мобильным телефонам. Такие мессенджеры, как WhatsApp, стали использовать в пять раз больше, а популярность приложений для удаленной работы, таких как Skype и Webex, выросла в четыре раза.

Удалившиеся на самоизоляцию и лишенные привычных развлечений люди стали пользоваться интернет-трафиком для просмотра фильмов и компьютерных игр в режиме онлайн. Интернет помогает удерживать людей в самоизоляции, помогает им справляться со стрессом путем просмотра любимых сериалов и фильмов.

Дело дошло до того, что популярный ресурс для взрослых Pornhub временно открыл жителям Италии бесплатный премиум-доступ к своему контенту из-за бушующей в стране эпидемии коронавируса.

В соседней России для сведения к минимуму контактов и защиты пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией, мобильный телеоператор Tele2 запустил специальную акцию «#домаподругимправилам». За каждый день нахождения дома мобильный оператор автоматически начисляет клиентам 1 Гб трафика. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда клиент начинает соблюдать правила самоизоляции.

А в соседней Турции мобильный оператор Turkcell в качестве поддержки сектора здравоохранения бесплатно предоставил всем врачам и медработникам 5 GB мобильного Интернета и 500 минут на телефонные разговоры.

В самом Азербайджане мобильные операторы вносят заметный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Действующие мобильные операторы перечислили крупные суммы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и пополнили баланс медицинским работниками.

Однако азербайджанские мобильные операторы в состоянии оказать еще большую помощь стране. Дело в том, что все турецкие мобильные операторы Turkcell и Vodaphone (внутри страны — Telsim) для дистанционного обучения школьников предоставили в рамках проекта министерства образования «Образовательная информационная сеть» всем своим абонентам дополнительно еще 3 GB интернет-трафика, доведя этот пакет до 6 GB. А мобильный оператор Türk Telekom увеличил с 5 GB до 8 GB.

Турецкий опыт поддержки получения образования школьников в период самоизоляции и продления каникул может стать примером для мобильных операторов Азербайджана. Этим шагом они внесут значимый вклад не только в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, но и в развитие будущего страны, помогая школьникам продолжить образовательный процесс.