В Италии продлили режим ЧС из-за коронавируса до 15 октября

Власти Италии решили продлить в стране режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса, до 15 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Нижняя палата итальянского парламента поддержала продление ЧС: 286 депутатов проголосовали за, 221 — против, 5 — воздержались. Ранее это решение было одобрено Сенатом.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что режим ЧС не означает новых ограничительных мер. По его словам, пандемия находится под контролем, однако распространение вируса пока продолжается.

Режим ЧС в Италии должен был окончиться 31 июля.