Представители разных партий, в том числе мэры крупнейших итальянских городов, призывают премьера Марио Драги не уходить в отставку. Об этом пишет газета Corriere Della Sera.

«С недоверием и беспокойством мы наблюдаем правительственный кризис, порожденный безответственным поведением части большинства. Наши города <…> не могут позволить себе сегодня переживать кризис, который означает обездвиженность и разделение», — говорится в публикации.

По информации газеты, к обращению не покидать пост премьера присоединились медицинские работники: врачи, фармацевты и медсестры. Помимо них, обращение могут поддержать губернаторы итальянских областей.

Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку 14 июля, но президент страны Серджо Маттарелла отставку премьера не принял. Поводом для заявления Драги об отставке стал отказ Движения «Пять звезд» участвовать в голосовании о доверии правительству в Сенате – верхней палате итальянского парламента. Этот шаг был воспринят как выход Движения из парламентского большинства.