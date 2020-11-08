В Италии обновлён суточный рекорд по числу случаев COVID-19

В Италии за сутки выявили рекордные 39 811 случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные минздрава страны.

С начала пандемии на территории Италии зафиксировано более 902 тыс. случаев заболевания. Скончались 41 063 человека, в том числе 425 — за минувшие сутки.

Британский минздрав сообщил о 24 957 новых случаях COVID-19 за сутки и 413 летальных исходах.

Как отмечает агентство, всего в стране насчитывается более 1,17 млн заразившихся, из них 48 888 человек умерли.

Ранее сообщалось, что британский парламент одобрилвведение с 5 ноября общенационального карантина. Он будет действовать до 2 декабря.

В стране будут закрыты рестораны, бары, парикмахерские, кинотеатры, спортивные клубы, а также магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости. Гражданам запрещается собираться группами более двух человек, кроме лиц, проживающих вместе.

В Италии с 5 ноября до 3 декабря из-за обострения ситуации с COVID-19f будет действовать режим ЧП (aif.ru)