Российский телеведущий Владимир Соловьёв, внесённый в санкционные списки ЕС за поддержку враждебных действий России против Украины, владеет большим числом элитной недвижимости на озере Комо в Италии, чем было арестовано у него властями страны. Такое утверждение содержится в расследовании команды Алексея Навального, выложенном в ютьюб-канале Popular Politics.

Авторы утверждают, что обнаружили в Италии ещё два особняка, связанных с телеведущим. Один, как утверждается, принадлежит самому Соловьёву, другой записан на его мать. Расследователи считают, что она пользуется виллой в пользу сына, и требуют арестовать оба найденных дома.

Авторы расследования обратились с заявлением об аресте этой недвижимости в комитет финансовой безопасности Италии, следящий за соблюдением страной санкционного режима ЕС. Кроме того, они потребовали отозвать визы и виды на жительство у членов его семьи, так как, по мнению команды Навального, те не могут проживать в Италии на свои, а должны пользоваться средствами ведущего. Сам он расследование пока не комментировал. (svoboda.org)