Досрочные выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) пройдут в воскресенье в Испании. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата), передает ТАСС.

Около 22,5 тыс. избирательных участков откроются в 09:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.

Как сообщили в МВД королевства, свыше 90 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется практически сразу после закрытия участков.

Изначально волеизъявление было запланировано на конец этого года, тем не менее в мае премьер-министр Педро Санчес объявил о решении провести внеочередное голосование. Глава правительства пошел на этот шаг после неудовлетворительных результатов на региональных и муниципальных выборах, полученных Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), лидером которой он является.