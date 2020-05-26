В Испании пересчитали умерших от коронавируса

Министерство здравоохранения Испании в понедельник распространило уточненные данные по общему количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19, информирует испанская телерадиокомпания RTVE.

По данным испанского минздрава, официальное число умерших от коронавируса пациентов снижено на 1 918 — с 28 572 до 26 834 человек. Кроме того, на 372 снижено общее число случаев заболевания COVID-19 — с 235 772 до 235 400.

Как пояснили в ведомстве, причина такого уточнения заключается «в новой стратегии диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии». Там отмечают, что сейчас проводится проверка отдельных случаев заболевания, госпитализаций и смертей, поэтому могут быть расхождения с данными за предыдущие дни.

Глава координационного центра по предупреждению о вреде для здоровья и чрезвычайным ситуациям минздрава Испании Фернандо Симон уточнил, что из статистки исключаются неподтвержденные и повторяющиеся данные об умерших, отметив, что «такое бывает при всех эпидемиях». (interfax.ru)