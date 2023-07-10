Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде на территории почти всего пиренейского королевства из-за сильной жары.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

Ведомство повысило уровень тревоги в большинстве провинций до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Кроме того, в автономном сообществе Андалусия уровень тревоги повышен до максимального — красного (чрезвычайная опасность).

Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть 44 градусов. В Мадриде столбик термометра поднимется до 38 градусов.