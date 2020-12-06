В Ирландии иностранным туристам позволят сократить время карантина

Ирландия разрешит иностранцам с отрицательным результатом теста на COVID-19 перемещаться по стране после пятидневного карантина, сообщает Travel and Leisure.
Сейчас прибывающие заграничные гости в обязательном порядке должны провести на самоизоляции две недели. В этот период — никаких свадеб, похорон, шопинга, свиданий или встреч.
Правительство предлагает сократить время карантина гостям, которые прилетают со справкой об отрицательном анализе на коронавирус. Также им придется заполнить специальную форму, рассказав о состоянии здоровья.
| 2020-12-06T10:35:39+04:00 6 декабря 2020, 11:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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