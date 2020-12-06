В Ирландии иностранным туристам позволят сократить время карантина

Власти полагают, что туротрасль ждет тяжелый 2021 год. Из-за роста числа заболевших, на удаленку переведена значительная часть работников фирм, в стране ограничена работа ресторанов и баров, они продают блюда на вынос и развивают систему доставки.

Жителям разрешено перемещаться на расстояние до пяти километров от дома, если они не едут на работу.