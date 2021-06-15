Группа семи (G7) и НАТО не имеют права читать нотации Тегерану. Соответствующее сообщение разместил во вторник в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на заявления этих организаций, посвященные исламской республике.

«Учитывая катастрофические последствия [действий входящих в них стран] в регионе, НАТО и G7 не имеют права читать нотации Ирану, который является региональным оплотом мира и стабильности», — отметил он. По словам дипломата, «вместо того чтобы указывать другим, [этим организациям] надо придерживаться международного права».

В понедельник после своего саммита Организация Североатлантического договора опубликовала заявление, в котором отмечается, что ее цель заключается в предотвращении разработки Ираном ядерного оружия. Альянс также считает важным, чтобы Тегеран воздержался от шагов в сфере атомной программы, которые могут привести к эскалации напряженности. При этом НАТО поддерживает усилия по возрождению ядерной сделки. (ТАСС)