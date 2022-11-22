В большом расследовании CNN во вторник приводятся свидетельства врачей и женщин, которые рассказывают, как над ними издевались после заключения под стражу.

Множество иранских женщин участвуют в нынешних протестах и многие попали в тюрьму. Хана, женщина в возрасте 20 лет, предприняла опасное путешествие по горным тропам, чтобы избежать официального пересечения границы, и бежала из Ирана через несколько дней после того, как, по ее словам, она подверглась сексуальному насилию во время содержания под стражей в полиции.

Ее задержали на 24 часа после участия в протестах. По ее словам, в изоляторе военные выбирали более молодых и красивых женщин, уводили их в соседнюю камеру и жестоко насиловали. Хана тоже подверглась насилию.

20-летняя Армита Аббаси открыто критиковала режим в социальных сетях после начала протестов. Ее задержали, а через несколько дней доставили в больницу с кровотечением из прямой кишки после изнасилования. Девушку вскоре забрали военные, когда в больницу ехали ее родственники. Где сейчас Аббаси — неизвестно.

Однако, в полицейских участках насилуют не только женщин, но и мужчин. В распоряжении журналистов есть запись рассказа 17-летнего мальчика, которого изнасиловали после задержания.

Двум задержанным женщинам сказали, что если они не покаются публично по телевидению, изнасилуют их сестер-подростков.

Тегеран получает от Москвы, как ранее сообщалось, помощь в подавлении протестов — российский режим делится своим богатым опытом. В обмен иранцы обещают РФ завод по производству ракет для войны против Украины. (israelinfo.co.il)