В Иране задержан главарь террористической организации, которую поддерживают в США

Иранские спецслужбы задержали главаря террористической группировки «Тондар» Джамшида Шармахда. Эту организацию не признают радикальной и поддерживают в США, считают иранские представители.

Шармахд и его союзники организовали в 2008 году взрыв мечети в Ширазе , погибли 12 человек, больше 200 получили ранения. Террористы разместили в здании взрывчатку , которая осталась нетронутой во время ирано-иракской войны.

Официально власти задержание главаря банды пока не прокомментировали, но об этом уже cообщила телекомпания İRİB.

В 2019 году Иран признал вооруженные силы США террористической группировкой. Конфликт между странами с новой силой вспыхнул в начале 2020 года, когда иранцы атаковали военные посты США В ответ на это власти США приказали ликвидировать иранского генерала Сулеймани, которого считали вторым человеком в стране (kp.ru)