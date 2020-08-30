В Иране за сутки от коронавируса скончались 103 человека

Суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иране составил 103. Общее число летальных исходов в стране возросло до 21 462.

Об этом сообщила в эфире государственного телеканала представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике за сутки возросло на 1 754 человека — до 373 570.

Состояние 3 759 больного оценивается как тяжелое. Число победивших опасный вирус возросло до 321 421.

По состоянию на 29 августа в Иране проведено 3 207 269 тестов на наличие COVID-19. (haberler.com)