По данным IRNA, генеральный директор по культуре и исламскому руководству иранской провинции Альборз Саид Джабри Ансари призвал рекламные центры в течение месяца принять немедленные меры по регулированию использования персидского языка в учреждениях, таких как магазины, лавки, переходы и рекламные щиты. Цель состоит в том, чтобы убрать иностранные названия, в том числе тюркские, и способствовать сохранению персидского языка на провинциальном уровне.

Джабри Ансари подчеркнул значение персидского языка и литературы в иранской культуре во время недели, посвященной сохранению персидского языка. Он подчеркнул необходимость использования персидских слов вместо иностранных, особенно в визуально заметных случаях, таких как рекламные щиты и профсоюзные учреждения. Случаи нарушений, когда иностранные и неподходящие названия противоречат законам страны и исламской иранской культуре, должны быть исправлены с помощью организованных мер.

Джабри Ансари упомянул, что этим вопросом занимается Главное управление исламской культуры и наставничества провинции Альборз в сотрудничестве с другими культурными учреждениями. Торговой палате было настоятельно рекомендовано проявлять осторожность при выдаче разрешений на присвоение наименований профсоюзным подразделениям и сообщать о нарушителях в соответствующие органы. Эта акция направлена на предотвращение дальнейшего продолжения деятельности, противоречащей законам страны.

Генеральный директор исламской культуры и наставничества в провинции Альборз заявил, что профсоюзам, рекламным щитам и вывескам городского уровня в провинции Альборз теперь будет разрешено использовать только названия, перечисленные в системе «Защиты персидского языка». Любые другие имена будут считаться «несанкционированными».

Директор обосновал решение убрать неперсидские имена и ввести запрет как средство поддержки развития и популяризации персидского языка.

Одновременно генеральный директор «Аль-Ахваз» (Хузестан) занял аналогичную позицию, рассматривая неперсидские названия как «иностранные» и «неиранские». Он также призвал к действиям по защите персидского языка в названиях профсоюзных учреждений, таких как магазины, пассажи, складские помещения и рекламные щиты на провинциальном уровне.

Этот шаг, который некоторые характеризуют как фашистский, последовал за недавним заявлением министра образования Ирана, который заявил, что использование неперсидских названий и терминов на товарах отечественного производства и в заголовках магазинов будет запрещено в целях защиты персидского языка.

Следует отметить, что в Иране турками называют азербайджанцев, которые являются титульным народом наряду с персами. Численность иранских турков достигает 30 млн. человек. (Turan)