Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призывает Совбез ООН привлечь к ответу США и Израиль за убийство генерала Касема Сулеймани, следует из письма Раванчи председателю СБ, направленному в связи со второй годовщиной убийства Сулеймани, передает РИА Новости.

По словам Раванчи, Сулеймани играл значительную роль в борьбе с международным терроризмом, поэтому его убийство стало «большим подарком» для ИГ и других террористических группировок, признанных таковыми Советом безопасности ООН.

«Учитывая тяжелые последствия этого террористического акта для международного мира и безопасности, Совет безопасности должен исполнить свои уставные обязательства и привлечь Соединенные Штаты и израильский режим к ответственности за планирование, поддержку и совершение этого террористического акта», — утверждает постпред.

Раванчи отметил, что иранские вооруженные силы полны решимости продолжать путь Сулеймани, активно помогая странам и правительствам региона в соответствии с их просьбами бороться с поддерживаемыми из-за рубежа террористическими группировками в регионе, пока они не будут полностью искоренены.