В Иране получили первую партию обогащенного до 60% урана

Иранские власти сумели получить первую партию урана, обогащенного до 60%. Об этом написал в пятницу в Twitter председатель Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Багер Галибаф.

«С гордостью сообщаю, что этой ночью в 00:40 (00:10 по бакинскому времени) иранские ученые сумели получить уран, обогащенный до 60%, — отметил он. — Поздравляю отважный иранский народ с этим успехом».

Политик добавил, что «народ Ирана способен победить любой заговор врага».

Вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в свою очередь заявил, что иранские власти произвели девять граммов обогащенного до 60% урана.

«В ночь на пятницу мы достигли шестидесятипроцентной степени обогащения урана, и в настоящий момент в нашем распоряжении девять граммов [урана, обогащенного до 60%]», — цитирует его агентство ISNA. Политик уточнил, что «в настоящий момент производственная [мощность] обогащения урана до 60% составляет девять граммов в час». Он также добавил, что «Иран способен производить уран любого уровня обогащения».

По его словам, после диверсии ядерный объект в Натанзе продолжает свою деятельность. «Центрифуги работают на аварийном источнике питания. Основой источник питания будет подключен в течение одного или двух дней», — отметил Салехи. (ТАСС)