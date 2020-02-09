В Иране намерены произвести запуск спутника «Зафар» 9 февраля

Иранский спутник «Зафар» будет запущен 9 февраля. Об этом, как сообщило иранское агентство Fars, заявил в воскресенье министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

По его словам, «запуск спутника «Зафар» будет осуществлен сегодня ракетой-носителем «Симорг». «Иранский спутник должен быть выведен на орбиту в 530 км от Земли», — пояснил он.

Джахроми отметил, что сегодняшний запуск станет четвертой попыткой вывести спутник на околоземную орбиту. Три предыдущих запуска были неудачными.

В понедельник Джахроми заявил, что страна планирует вывести спутник «Зафар» до 7 февраля. Однако затем срок запуска был изменен. Отсрочка, как информировал иранский министр, была вызвана поиском оптимальных параметров, включая погодные и атмосферные условия.(ТАСС)