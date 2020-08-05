В Иране казнили участника протестов, убившего бойца КСИР

Власти Ирана казнили участника протестных акций зимы 2017-2018 годов Мустафу Салехи, который убил сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана). Об этом информирует агентство Mizan.

Отмечается, что приговоренный застрелил бойца КСИР Саджада Шах Санаи. Смертный приговор был приведен в исполнение в среду, 5 августа.

В конце декабря 2017 года — в начале 2018 года в Иране прошли антиправительственные акции протеста. В результате столкновений с полицией погибли около 20 человек, в том числе несколько правоохранителей. Власти арестовали более 450 человек за участие в беспорядках.(Газета.Ru)