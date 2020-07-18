В Иране число случаев COVID-19 превысило 270 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 270 тысяч, сообщила в субботу официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня. Он также добавил, что коронавирусом могут заразиться в последующие месяцы до 35 млн жителей Ирана, а до этого с инфекцией могли столкнуться 25 млн человек в стране.
Как следует из сообщения информационного портала правительства страны, представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2166 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 188 человек.(РИА Новости)