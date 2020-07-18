В Иране число случаев COVID-19 превысило 270 тысяч

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня. Он также добавил, что коронавирусом могут заразиться в последующие месяцы до 35 млн жителей Ирана, а до этого с инфекцией могли столкнуться 25 млн человек в стране.