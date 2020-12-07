В Иране 40 тысяч медработников взяты на карантин из-за коронавируса

В Иране 40 тысяч медработников взяты на карантин из-за коронавируса.

Об этом журналистам сказала замминистра по здравоохранению, лечению и медицинскому образованию Марьям Хазрати.

По словам Хазрати, в связи с тем, что медработники взяты на карантин, увеличилась нагрузка других медицинских работников.

Она добавила, что в этом году (с 20 марта 2020 года) в Иране на работу было взято 9 тысяч работников здравоохранения.

Замминистра отметила, что в последние дни в Иране снижается число заражений коронавирусом и летальных исходов от него.

| 2020-12-07T18:03:09+04:00 7 декабря 2020, 19:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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