В результате перестрелки в Израиле был ранен генерал-майор,об этом сообщили израильские СМИ.

Согласно информации, в бою в Сдероте был ранен командующий Южным полицейским округом генерал-майор Амир Коэн.

Пять израильских военных были захвачены в ходе рейда, предпринятого палестинскими боевиками, сообщает TheTimes of Israel.

«На настоящий момент в плен захвачено пять израильских солдат», — говорится в сообщении.

Отметим, что глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Даф объявил о начале операции «Ливень Аль-Акса» против Израиля.