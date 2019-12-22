В Иран прибыли три новых самолета Airbus

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о том, что в страну прибыли три приобретенных ранее самолета Airbus. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства страны.

«Министр дорог и городского развития заявил о прибытия в Иран трех новых самолетов Airbus, из числа приобретенных ранее», — говорится в сообщении. По информации Эслами, «в скором времени три этих самолета войдут в иранский воздушный парк».

Договоренность о закупке 200 самолетов была заключена между Ираном и компанией Airbus в скором времени после заключения ядерной сделки в 2015 году. Однако после одностороннего выхода США из соглашения и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана выполнение этого контракта оказалось под вопросом.(ТАСС)