В Иран прибыли три новых самолета Airbus

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о том, что в страну прибыли три приобретенных ранее самолета Airbus. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства страны.

«Министр дорог и городского развития заявил о прибытия в Иран трех новых самолетов Airbus, из числа приобретенных ранее», — говорится в сообщении. По информации Эслами, «в скором времени три этих самолета войдут в иранский воздушный парк».

Договоренность о закупке 200 самолетов была заключена между Ираном и компанией Airbus в скором времени после заключения ядерной сделки в 2015 году. Однако после одностороннего выхода США из соглашения и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана выполнение этого контракта оказалось под вопросом.(ТАСС)

| 2019-12-22T21:14:02+00:00 23 декабря 2019, 00:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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