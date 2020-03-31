В Иран поставляют медицинские товары в обход американских санкций

Германия, Великобритания и Франция организовали экспорт медицинских товаров в Иран, впервые задействовав механизм, созданный с целью обхода американских санкций, заявили во вторник в Берлине, сообщает Голос Америки.

Министерство иностранных дел Германии не уточняет, о какого рода медицинских принадлежностях идет речь и какие компании были вовлечены.

В ведомстве заявляют, что теперь, когда система была успешно опробована и что стороны будут работать над дальнейшими транзакциями.

Напомним, что в 2015 году Иран и пять мировых держав подписали соглашение, ограничивающее иранскую ядерную программу в обмен на смягчение санкций.

После того, как США вышли из соглашения и восстановили санкции, Иран начал настаивать на том, чтобы европейские страны, подписавшие соглашение, помогли ему обойти санкции.

В числе мер давления, оказываемых Ираном в этом направлении, – отход Тегерана от соблюдения ряда своих обязательств по ядерному соглашению, в том числе от ограничений по обогащению урана.

| 2020-03-31T20:55:18+00:00 31 марта 2020, 22:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss