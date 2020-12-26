В Ираке задержали планировавшего теракт на Новый год смертника

В Ираке арестовали экстремиста, который планировал устроить теракт в Багдаде во время новогодних праздников. Об этом сообщает издание Al Sumaria со ссылкой на агентство национальной безопасности страны.

«В результате разведывательных операций в провинциях Салах-эд-Дин и Дияла удалось обезвредить террористическую ячейку и арестовать четырех человек, в том числе террориста-смертника, который планировал подорвать себя во время новогодних праздников в Багдаде», — говорится в заявлении агентства.

Подозреваемые признались, что они получили инструкции дестабилизировать обстановку в Багдаде во время Рождества и Нового года.