В Ираке уничтожен один из главарей ИГ

В Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство». Об этом пишет газета New York Times.

Согласно сообщению, был уничтожен Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир. Также убиты были еще девять боевиков ИГ.

Представитель коалиции Уэйн Маротто отметил, что смерть аль-Иссауи является «серьезным ударом» для ИГ.

По данным газеты, аль-Иссауи руководил действиями боевиков «Исламского государства» в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране. (Газета.Ру)