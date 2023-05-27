Власти Ирака объявили в субботу о запуске проекта «Путь развития» — транспортно-логистической системы, включающей железнодорожные пути и автострады, которая свяжет богатые нефтью южные регионы ближневосточной страны со средиземноморским побережьем Турции и значительно облегчит обмен товарами между Азией и государствами Европы. Речь об этом шла на открывшейся в Багдаде конференции с участием делегаций с Бахрейна, из Иордании, Ирана, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции, передает ТАСС.

«Путь развития» является мощным стимулом для оживления всей иракской экономики и многообещающей возможностью для соседних с Ираком государств», — указал на открытии форума иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани, слова которого приводит телеканал Alsumaria. Он отметил, что проект направлен на создание в Ираке транспортно-логистического хаба, который «позволит странам региона стать экспортерами продукции современной промышленности».

Согласно планам, основные транспортные магистрали будут привязаны к крупному порту Фао на берегу Персидского залива. В рамках «Пути развития» предстоит модернизировать и построить более 1,2 тыс. км железных дорог, сопряженных со скоростными автомагистралями, которые свяжут Ирак с соседними государствами. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $17 млрд. Власти республики предполагают, что значительная часть инвестиций поступит от арабских стран, в частности монархий Персидского залива.

Как сообщил представитель иракского правительства, начало практического осуществления проекта намечено на начало следующего года. В случае выполнения плановых показателей «Путь развития» может быть завершен уже в 2029 году. Аналитики убеждены, что проект при его переходе в стадию реальной эксплуатации позволит значительно сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно, а также может составить серьезную конкуренцию египетскому Суэцкому каналу, являющемуся пока основным транспортным коридором между этими частями света.