В Иордании погиб американский военный

«20-летний сержант Ник Браво Регулес из города Ларго, штат Флорида, погиб 23 июня в Иордании во время поддержки операций в зоне ответственности Центрального командования США в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. Идет расследование инцидента», — говорится в заявлении Пентагона.