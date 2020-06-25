В Иордании погиб американский военный

Американский военнослужащий погиб в Иордании, ведется расследование инцидента, сообщает Пентагон.
«20-летний сержант Ник Браво Регулес из города Ларго, штат Флорида, погиб 23 июня в Иордании во время поддержки операций в зоне ответственности Центрального командования США в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. Идет расследование инцидента», — говорится в заявлении Пентагона.
Отмечается, что военнослужащий принимал участие в операции «Непоколебимая решимость», которую США и их союзники проводят в Сирии и Ираке против террористической группировки «Исламское государство».(РИА Новости)
| 2020-06-25T10:04:26+04:00 25 июня 2020, 10:15|12345 (Пока оценок нет)
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