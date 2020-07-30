В Индонезии разрешили посещать Бали

В Индонезии разрешили внутренним туристам посещать остров Бали. Об этом в интервью газете The Straits Times рассказал руководитель департамента туризма провинции Бали Путу Астава.

Тем не менее, всех прибывающих туристов будут тестировать на коронавирус. Кроме того, на острове будет действовать масочный режим, туристам будут замерять температуру.

По словам Аставы, 75% инфицированных коронавирусом жителей острова уже вылечились.

Он добавил, что местные власти планируют начать прием иностранных туристов с 11 сентября, но решение остается за властями страны.