В Индонезии началось извержение самого активного вулкана

Мерапи — самый активный вулкан Индонезии — начал извергаться в среду утром. Как сообщил телеканал Al Arabiya, лава уже разлилась на расстояние до 1 500 м вниз по склону. Из жерла начался выброс раскаленных газов.

«Нынешнее извержение — самое значительное с тех пор, как власти страны в ноябре минувшего года повысили уровень опасности в районе вулкана», — приводит телеканал мнение главы Центра вулканологии и управления геологическими аномалиями города Джокьякарта на острове Ява Ханики Хумайды.

«Уровень опасности оценивается как второй по значению, людям следует оставаться вне существующей пятикилометровой зоны вокруг кратера, — подчеркивает она. — Местные власти в провинциях Центральная Ява и Джокьякарта внимательно следят за изменениями обстановки».

Высота Мерапи достигает 2 968 м, его название переводится как «гора огня», вулкан считается самым активным в Индонезии. Во время его извержения в 2016 году 347 человек погибли, более 60 тыс. вынуждены были покинуть свои дома. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Всего там насчитывается более 500 вулканов, из них 127 — действующие.(ТАСС)