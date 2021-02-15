В Индонезии из-за оползня 20 человек пропали без вести

20 человек числятся пропавшими без вести и еще 14 получили серьезные травмы в результате оползня на острове Ява в Индонезии. Об этом сообщило в понедельник индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Трагедия произошла минувшей ночью в деревне Нгетос (провинция Восточная Ява). «Получившим увечья жителям была оказана медицинская помощь на месте, цитирует ANTARA представителя агентства Радитья Джати. — В результате происшествия разрушены восемь домов».

По его словам, оползень был вызван продолжительными ливнями.

На месте происшествия идут поисково-спасательные работы с привлечением полиции и армии, а также добровольцев.

Кроме того, несколько деревень на острове попали в зону затопления из-за двух разлившихся рек. (ТАСС)

| 2021-02-15T10:30:09+04:00 15 февраля 2021, 11:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss